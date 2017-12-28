В Азербайджане верующих по Нардаранскому делу осудили на 12-15 лет

PanARMENIAN.Net - В Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор обвиняемым по так называемому «Нардаранскому делу-2».

Фигурантами дела являются зампред движения «Мусульманское единство» Эльчин Гасымов и еще 11 верующих, пишет contact.az.

Гасымов был арестован в административном порядке 5 ноября 2015 года. После спецоперации в Нардаране против лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде и группу его сторонников обвинили в попытке захвата власти, терроризме, подготовке массовых беспорядков, незаконном обороте наркотиков и пр. тяжких преступления. По аналогичным обвинениям были арестованы и другие фигуранты дела. Bсе обвиняемые являются членами Движения «Мусульманское единство».

28 декабря суд приговорил Эльчина Гасымова, Агали Яхьяева к 15 годам лишения свободы. Рамиль Алиев получил 14 лет тюремного срока, Нахид Гахраманов - 13 лет. Эльгюн Ахундов, Иса Ибрагимов, Bюсал Алыш, Фархад Мурадов приговорены каждый к 12,5 годам лишения свободы.

Сеймур Асланов, Сейфаддин Ширванов, Али Шахбазов и Амирли Алиев получили по 12 лет и 3 месяца тюремного срока.

Bсе подсудимые на процессе отвергли обвинения и заявили о применении против них пыток на предварительном следствии в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МBД с целью дачи признательных показаний. Адвокаты заявили о многочисленных нарушениях в ходе предварительного следствия и на судебном процессе.

По Нардаранским событиям уже были осуждены на длительные сроки тюремного наказания по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях две большие группы численностью 18 и 12 человек («Нардаранское дело-1» и «Нардаранское дело-2»). Еще порядка полусотни человек были осуждены по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и нарушении общественного порядка на сроки от 2 до 6 лет.

Местные правозащитники признали арестованных по Нарадарнским событиям политзаключенными.