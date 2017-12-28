Daily Star: Мхитаряном заинтересованы 10 футбольных клубов

PanARMENIAN.Net - Полузащитником сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном заинтересованы 10 футбольных клубов. Издание Daily Star составило список клубов, которые хотели бы приобрести армянского игрока.

Согласно источникам,Мхитарян может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

Так, в услугах 28-летнего армянина заинтересованы в первую очередь дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер». Далее следуют «Вест Хэм», «Валенсия», «Арсенал», «Милан», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Атлетико» и «Севилья».

Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» летом 2016 года.Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 35 млн евро.