Назарбаев запретил анонимные комментарии в интернете

PanARMENIAN.Net - Запрет на размещение анонимных комментариев в интернете введен в Казахстане. Эта норма закреплена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», который подписал 28 декабря президент республики Нурсултан Назарбаев.

Согласно закону, владельцев интернет-ресурсов обяжут идентифицировать комментаторов с помощью электронно-цифровой подписи на портале электронного правительства или посредством sms-идентификации при помощи одноразового пароля. При этом пользователь сможет размещать комментарии на сайте под своим именем или псевдонимом, пишет ТАСС.

«Идентификация пользователя никак не мешает ему выражать свое мнение, но она его внутренне дисциплинирует. Ведь некоторые пользователи считают, что анонимность позволяет оскорблять на национальной почве, подстрекать к насилию, дезинформировать граждан. Мы считаем, что пользователи интернета тоже должны нести ответственность за свои слова», - ранее пояснил внесение такой поправки министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

По его словам, нововведение «станет своеобразным внутренним фильтром» для пользователей интернета и чисто технически каких-либо серьезных проблем для сайтов не создаст.