«Ювентус» отклонил предложение МЮ о покупке Дибалы за £70 млн и Мхитаряна
28 декабря 2017 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - «Ювентусом» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке нападающего Пауло Дибалы.
МЮ предлагал туринскому клубу за футболиста 79 миллионов евро (£70 млн), а также в потенциальную сделку были включены права на полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, сообщает Sun.
Отмечается, что руководство итальянского клуба готово расстаться с Дибалой за £86 млн. Контракт аргентинского форварда рассчитан до конца сезона-2021/22.
Дибала в этом сезоне принял участие в 25 матчах в составе «Ювентуса», забив 15 мячей и отдав 3 результативных передачи. В активе Мхитаряна 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых он отметился 2 голами и 5 результативными передачами.
Самое значимое
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году Исходя из исследования, бизнес-туристы летали в Сочи на 25% реже, чем в 2016 году, предпочитая этому направлению Армению и Грузию
Названы самые бесполезные гаджеты 2017 года (видео) В их число вошла соковыжималка Juicero, которая уже значится во множестве аналогичных рейтингов
В Баку учителя уволили из-за толерантности по отношению к армянам Он отметил, что в связи со своим увольнением попросил пригласить в школу педагогический совет, но его просьба не была учтена
Назарбаев запретил анонимные комментарии в интернете Согласно закону, владельцев интернет-ресурсов обяжут идентифицировать комментаторов с помощью электронно-цифровой подписи на портале электронного правительства