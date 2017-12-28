«Ювентус» отклонил предложение МЮ о покупке Дибалы за £70 млн и Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - «Ювентусом» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке нападающего Пауло Дибалы.

МЮ предлагал туринскому клубу за футболиста 79 миллионов евро (£70 млн), а также в потенциальную сделку были включены права на полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, сообщает Sun.

Отмечается, что руководство итальянского клуба готово расстаться с Дибалой за £86 млн. Контракт аргентинского форварда рассчитан до конца сезона-2021/22.

Дибала в этом сезоне принял участие в 25 матчах в составе «Ювентуса», забив 15 мячей и отдав 3 результативных передачи. В активе Мхитаряна 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых он отметился 2 голами и 5 результативными передачами.