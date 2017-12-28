Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Российские деловые туристы отказались от Сочи в пользу Армении и Грузии для проведения корпоративных мероприятий в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные компании «Аэроклуб», которая проанализировала бронирования авиабилетов сотрудников крупнейших корпораций, работающих в России, за 2017 год и выяснила, как менялись цены и спрос на внутренние и зарубежные перелеты по сравнению с 2016.

Исходя из исследования, бизнес-туристы летали в Сочи на 25% реже, чем в 2016 году, предпочитая этому направлению Армению и Грузию.

«В послеолимпиадный период Сочи стал одним из наиболее востребованных направлений для проведения корпоративных мероприятий благодаря своим конференц-возможностям и обширному номерному фонду. Однако в последнее время корпоративные заказчики стали все чаще отдавать предпочтение организации мероприятий в Грузии, Армении и Азербайджане из-за снижения цен на перелеты по этим направлениям, а также более высокого уровня сервиса, чем в Сочи», – объяснил генеральный директор ГК «Аэроклуб» Денис Матюхин.

Исходя из результатов исследования, спрос на перелеты за рубеж вырос более значительно, чем по России, – рост составил 19%, при этом он был в большей степени обеспечен сотрудниками фармацевтических компаний, которые стали летать в заграничные командировки на 31% чаще.