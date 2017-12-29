Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
29 декабря 2017 - 10:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 29 декабря, по состоянию на 10:00, на некоторых автодорогах на территории Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
С 29 по 30 декабря, а также днем 31 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков. Ночью 31 декабря, 1-2 января время от времени ожидаются осадки.
На автодороге Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц местами образовалась гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия данным, со стороны России скопились 389 грузовых автомобилей.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке Чемпионкой мира стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь – 11,5 очков. На втором месте ее соотечественница Лэй Тинцзе – 11, на третьем – Элизабет Петц (Германия) – 10,5
В Apple извинились за намеренное замедление старых iPhone Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в 2018 году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона
Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: Более 10 человек погибли Пожар произошел вечером 28 декабря в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Власти города не исключают, что число жертв может возрасти
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году Исходя из исследования, бизнес-туристы летали в Сочи на 25% реже, чем в 2016 году, предпочитая этому направлению Армению и Грузию