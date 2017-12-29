Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков

PanARMENIAN.Net - 29 декабря, по состоянию на 10:00, на некоторых автодорогах на территории Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

С 29 по 30 декабря, а также днем 31 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков. Ночью 31 декабря, 1-2 января время от времени ожидаются осадки.

На автодороге Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц местами образовалась гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия данным, со стороны России скопились 389 грузовых автомобилей.