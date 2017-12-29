В Apple извинились за намеренное замедление старых iPhone

PanARMENIAN.Net - Американская компания Apple вынуждена была извиниться за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. На компанию обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов.

Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в 2018 году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона, пишет BBC.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и ранее, когда пользователи начали делиться собственными версиями на этот счет. Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей приобретать новые модели. Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность.

В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов США для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.

Эти вынужденные меры компания предпримет, как она заявляет, ради решения проблем клиентов, уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто мог усомниться в намерениях Apple.

Ранее жительница Калифорнии армянка Виолетта Майлян в связи с тем, что Apple признала факт намеренного замедления смартфонов, подала на компанию в суд.Майлян намерена получить у компании возмещение в размере 999999999000 или почти триллиона долларов.