Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке

PanARMENIAN.Net - В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид).

В соревновании у женщин на старт вышли 100 участниц, в том числе четыре армянские шахматистки. Элина Даниелян – 9,5 очков (9-е место), Лилит Мкртчян – 7,5 (53), Мария Геворгян – 7 (66), Лилит Галоян – 5,5 (94).

Чемпионкой мира стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь – 11,5 очков. На втором месте ее соотечественница Лэй Тинцзе – 11, на третьем – Элизабет Петц (Германия) – 10,5.

На старт в мужском турнире вышли 134 участника, в том числе шесть представителей Армении, сыгравшие 15 туров.

Армянские гроссмейстеры показали следующие результаты:

Левон Аронян – 9 очков (29-е место), Грант Мелкумян – 8,5 (42), Габриел Саргсян, Сергей Мовсесян – по 8 (51 и 56), Тигран Петросян, Завен Андриасян – по 7 (86 и 91).

Победителем стал Вишванатан Ананд (Индия). Он набрал 10,5 очков и по дополнительным показателям опередил россиян Владимира Федосеева и Яна Непомнящего, цообщает пресс-служба НОКА.

29 и 30 декабря в Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по молниеносным шахматам (блиц).