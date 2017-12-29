Globe Soccer Awards-2017: Лучший игрок - Роналду, клуб - «Реал», тренер - Зидан
29 декабря 2017 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего 2017 года.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста, лучшим клубом назван «Реал».
Лучшим тренером стал Зинедин Зидан («Реал»). Лучшей лигой года признана испанская примера, пишет Sports.ru.
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был назван лучшим руководителем футбольного клуба.
Жорже Мендеш стал лучшим агентом.
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