В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода

PanARMENIAN.Net - В Тегеране полиция больше не будет арестовывать женщин за несоблюдение ими исламского дресс-кода. Об этом сообщил генерал Хоссейн Рахими.

По его словам, те женщины, которые не придерживаются исламских правил в ношении одежды, больше не будут помещаться под стражу, кроме того, против них не будут возбуждаться судебные дела, пишет Associated Press.

Вместо этого нарушительницы будут прослушать специальные лекции в полиции. За повторное нарушение дресс-кода женщины могут столкнуться с судебными исками, добавил генерал.

При этом за пределами Тегерана правила ношения одежды продолжат действовать.

После исламской революции 1979 года в Иране были введены консервативные правила ношения одежды. Так, согласно им, местные женщины должны носить длинную свободную одежду и покрывать волосы.