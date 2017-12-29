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В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода

В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода
29 декабря 2017 - 14:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В Тегеране полиция больше не будет арестовывать женщин за несоблюдение ими исламского дресс-кода. Об этом сообщил генерал Хоссейн Рахими.

По его словам, те женщины, которые не придерживаются исламских правил в ношении одежды, больше не будут помещаться под стражу, кроме того, против них не будут возбуждаться судебные дела, пишет Associated Press.

Вместо этого нарушительницы будут прослушать специальные лекции в полиции. За повторное нарушение дресс-кода женщины могут столкнуться с судебными исками, добавил генерал.

При этом за пределами Тегерана правила ношения одежды продолжат действовать.

После исламской революции 1979 года в Иране были введены консервативные правила ношения одежды. Так, согласно им, местные женщины должны носить длинную свободную одежду и покрывать волосы.

Ссылки по теме:
AP. Tehran police: No more arrests for flouting dress code
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