Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году и занял 184-е место в рейтинге из 250 лучших фильмов всех времен по версии киноресурса IMDb «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году и занял 184-е место в рейтинге из 250 лучших фильмов всех времен по версии киноресурса IMDb

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