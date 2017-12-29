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Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года

Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
29 декабря 2017 - 16:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Светская львица армянского происхождения Ким Кардашьян заняла 5-е место в рейтинге самых популярных персон 2017 года, по версии специализирущегося на шоу-бизнесе издания Just Jared.

Первое место в рейтинге заняла певица Селена Гомес, далее расположился популярный певец Джастин Бибер, певица Тейлор Свифт и актриса Анджелина Джоли заняли 3 и 4 места соответственно.

Рейтинг былсоставлен наоснове комментариев, количества просмотров сопубликованных напортале статей ирезультатов голосований насайте.

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Just Jared.The 50 Most Popular Celebrities on Just Jared in 2017
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