// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
29 декабря 2017 - 16:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Эксперты журнала Variety назвали самые недооцененные фильмы 2017 года, которые не стали лидерами проката, несмотря на высокие оценки кинокритиков.

Так, в список попала картина Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» c Николь Кидман и Колином Фарреллом. После того, как премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в мае, ему прочили номинацию на Оскар и даже сравнивали с работами Стэнли Кубрика. Однако у дистрибьютора оказалось много других проектов, поэтому лента не получила должного внимания, пишет РИА Новости.

Незамеченным остался и «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер о загадочной экспедиции в джунгли Амазонки. Замыкает тройку «Битва полов» с историей соперничества между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг, которую сыграла Эмма Стоун.

Всего список насчитывает 13 картин, в числе которых оказались фильмы «Сильнее», «Ферма «Мадбаунд», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе».

Ссылки по теме:
Ria.ru. Критики назвали самые недооцененные фильмы года
 Самое значимое
Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандалаNetflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандала
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Шер возвращается на большой экранШер возвращается на большой экран
Сценарий фильма держится в секрете.
Varsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мираVarsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мира
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Шер призвала поддержать и посмотреть новый фильм о Геноциде армян
Анаит Погосян исполнила армянскую гусанскую песню на российском «Голосе»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению «Кажется, в Армении я побывал везде, ну или почти везде, кроме одного и очень интересного региона - Сюник на юге страны»,- написал блогер
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года Первое место в рейтинге заняла певица Селена Гомес, далее расположился популярный певец Джастин Бибер, певица Тейлор Свифт и актриса Анджелина Джоли заняли 3 и 4 места соответственно
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ За Погба следуют Ромелу Лукаку (250.000 фунтов), Серхио Агуэро (220.000 фунтов), Яя Туре (220.000 фунтов), Златан Ибрагимович (220.000 фунтов)
В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода За повторное нарушение дресс-кода женщины могут столкнуться с судебными исками, добавил генерал