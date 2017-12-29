Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

PanARMENIAN.Net - Эксперты журнала Variety назвали самые недооцененные фильмы 2017 года, которые не стали лидерами проката, несмотря на высокие оценки кинокритиков.

Так, в список попала картина Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» c Николь Кидман и Колином Фарреллом. После того, как премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в мае, ему прочили номинацию на Оскар и даже сравнивали с работами Стэнли Кубрика. Однако у дистрибьютора оказалось много других проектов, поэтому лента не получила должного внимания, пишет РИА Новости.

Незамеченным остался и «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер о загадочной экспедиции в джунгли Амазонки. Замыкает тройку «Битва полов» с историей соперничества между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг, которую сыграла Эмма Стоун.

Всего список насчитывает 13 картин, в числе которых оказались фильмы «Сильнее», «Ферма «Мадбаунд», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе».