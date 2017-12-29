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Лапшин: Очень скоро приеду в Армению

Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
29 декабря 2017 - 16:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин пообещал вскоре приехать в Армению. Об этом блогер написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Кажется, в Армении я побывал везде, ну или почти везде, кроме одного и очень интересного региона - Сюник на юге страны»,- написал блогер, отметив, что в Сюнике «шикарные горы, ущелья, водопады и самая опасная автодорога Армении».

«Это дорога Мегри - Нрнадзор на границе Армении и Ирана, очень круто!» - написал Лапшин.

По его словам, он очень скоро приедет в Армению, постарается раздобыть там автомобиль в прокат и поедет к этой дороге: «Обязан покорить эту дорогу, прямо так сильно хочется, что есть не могу»,- заключил блогер цитатой из фильма «Мимино».

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.

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Запись Александра Лапшина в Facebook
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