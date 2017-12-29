Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
29 декабря 2017 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин пообещал вскоре приехать в Армению. Об этом блогер написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Кажется, в Армении я побывал везде, ну или почти везде, кроме одного и очень интересного региона - Сюник на юге страны»,- написал блогер, отметив, что в Сюнике «шикарные горы, ущелья, водопады и самая опасная автодорога Армении».
«Это дорога Мегри - Нрнадзор на границе Армении и Ирана, очень круто!» - написал Лапшин.
По его словам, он очень скоро приедет в Армению, постарается раздобыть там автомобиль в прокат и поедет к этой дороге: «Обязан покорить эту дорогу, прямо так сильно хочется, что есть не могу»,- заключил блогер цитатой из фильма «Мимино».
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году и занял 184-е место в рейтинге из 250 лучших фильмов всех времен по версии киноресурса IMDb
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года Так, в список попала картина Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» c Николь Кидман и Колином Фарреллом
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ За Погба следуют Ромелу Лукаку (250.000 фунтов), Серхио Агуэро (220.000 фунтов), Яя Туре (220.000 фунтов), Златан Ибрагимович (220.000 фунтов)
В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода За повторное нарушение дресс-кода женщины могут столкнуться с судебными исками, добавил генерал