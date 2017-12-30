СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
30 декабря 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попросил руководство клуба продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро.
Португалец уведомил заинтересованных в нем «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Record.
При этом в контракте Роналду, который он подписал в ноябре 2016-го, прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.
Отмечается, что отношения между нападающим и президентом «Реала» Флорентино Пересом достигли дна: португалец не хочет разговаривать с руководителем.
8 декабря Роналду заявил, что еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. «Я лучший футболист в истории мирового футбола», — заявил форвард. Так он отреагировал на получение «Золотого мяча», который он завоевал днем ранее. По количеству наград он сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.
В ноябре сообщалось, что Роналду решил уйти из «Реала». Португалец остался недоволен тем, что руководство клуба пыталось купить у «Монако» Килиана Мбаппе в минувшее межсезонье. В итоге 18-летний француз перешел в ПСЖ.
Роналду играет за «Реал» с 2009 года, до этого он выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Английский клуб продал португальца за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро по тогдашнему курсу).
Самое значимое
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Берлине впервые появятся зоны безопасности для женщин на Новый год Новые меры безопасности для праздника у Бранденбургских ворот были введены из-за опасений, что женщины могут пострадать от домогательств
ИГ приписало себе теракт в Петербурге Атака была осуществлена «связанной с ИГ группировкой», утверждается в сообщении. В нем также подчеркивается, что размещением взрывного устройства занимался «отряд солдат халифата»
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 350 грузовых автомобилей
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году и занял 184-е место в рейтинге из 250 лучших фильмов всех времен по версии киноресурса IMDb