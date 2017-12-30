СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попросил руководство клуба продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро.

Португалец уведомил заинтересованных в нем «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Record.

При этом в контракте Роналду, который он подписал в ноябре 2016-го, прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Отмечается, что отношения между нападающим и президентом «Реала» Флорентино Пересом достигли дна: португалец не хочет разговаривать с руководителем.

8 декабря Роналду заявил, что еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. «Я лучший футболист в истории мирового футбола», — заявил форвард. Так он отреагировал на получение «Золотого мяча», который он завоевал днем ранее. По количеству наград он сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.

В ноябре сообщалось, что Роналду решил уйти из «Реала». Португалец остался недоволен тем, что руководство клуба пыталось купить у «Монако» Килиана Мбаппе в минувшее межсезонье. В итоге 18-летний француз перешел в ПСЖ.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года, до этого он выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Английский клуб продал португальца за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро по тогдашнему курсу).