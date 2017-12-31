Массовые протесты в Иране: 2 человека погибли

PanARMENIAN.Net - В ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.

Сведения об их гибели появились в социальных сетях вечером 30 декабря, на следующий день их официально подтвердил иранский государственный телеканал на своем интернет-портале.

В администрации провинции Лорестан утверждают, что протестующие погибли не от рук полицейских. Имеются «свидетельства» того, что в их смерти виновны боевики джихадистской организации «Исламское государство», заявил начальник службы безопасности провинции Хабиболла Ходшасте, пишет Deutsche Welle.

Массовые протесты начались в ряде городов Ирана 28 декабря. Они, как сообщают иранские СМИ, направлены против экономической политики Тегерана и высокой стоимости жизни.