Массовые протесты в Иране: 2 человека погибли
31 декабря 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.
Сведения об их гибели появились в социальных сетях вечером 30 декабря, на следующий день их официально подтвердил иранский государственный телеканал на своем интернет-портале.
В администрации провинции Лорестан утверждают, что протестующие погибли не от рук полицейских. Имеются «свидетельства» того, что в их смерти виновны боевики джихадистской организации «Исламское государство», заявил начальник службы безопасности провинции Хабиболла Ходшасте, пишет Deutsche Welle.
Массовые протесты начались в ряде городов Ирана 28 декабря. Они, как сообщают иранские СМИ, направлены против экономической политики Тегерана и высокой стоимости жизни.
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