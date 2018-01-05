// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Главный тренер «Интера»: У клуба нет денег на покупку Мхитаряна

Главный тренер «Интера»: У клуба нет денег на покупку Мхитаряна
5 января 2018 - 20:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о возможном усилении состава.

По его словам, у клуба нет денег на приобретение полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Генрих Мхитарян, Хавьер Пасторе, Симоне Верди - они будут стоить по €30 млн, которых у нас нет», — сказал тренер на пресс-конференции, пишет Express.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в Мхитаряне. В конце декабря стало известно, что руководство «Интера» начало обсуждать возможность приобретения полузащитника сборной Армении.Директор «нерадзурри» Вальтер Сабатини встретился с агентом футболиста Мино Райолой.

Ссылки по теме:
The Express Man Utd news LIVE updates: Chelsea and Liverpool dig, Mkhitaryan latest, Derby build up
 Самое значимое
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Globe Soccer Awards-2017: Лучший игрок - Роналду, клуб - «Реал», тренер - Зидан
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Архив за 5 января 2018
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Игроманию признают психическим расстройством в 2018 году По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства, описанная поведенческая схема должна наблюдаться у него как минимум в течение года
Саакашвили заочно приговорили к 3 годам тюрьмы Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции с территории Украины
В HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
В Калифорнии полностью легализовали употребление марихуаны При этом в частном порядке можно выращивать до шести соцветий конопли и хранить до одной унции (чуть менее 30 граммов) этого психоактивного средства