Главный тренер «Интера»: У клуба нет денег на покупку Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о возможном усилении состава.

По его словам, у клуба нет денег на приобретение полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Генрих Мхитарян, Хавьер Пасторе, Симоне Верди - они будут стоить по €30 млн, которых у нас нет», — сказал тренер на пресс-конференции, пишет Express.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в Мхитаряне. В конце декабря стало известно, что руководство «Интера» начало обсуждать возможность приобретения полузащитника сборной Армении.Директор «нерадзурри» Вальтер Сабатини встретился с агентом футболиста Мино Райолой.