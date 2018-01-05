Главный тренер «Интера»: У клуба нет денег на покупку Мхитаряна
5 января 2018 - 20:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о возможном усилении состава.
По его словам, у клуба нет денег на приобретение полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
«Генрих Мхитарян, Хавьер Пасторе, Симоне Верди - они будут стоить по €30 млн, которых у нас нет», — сказал тренер на пресс-конференции, пишет Express.
Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в Мхитаряне. В конце декабря стало известно, что руководство «Интера» начало обсуждать возможность приобретения полузащитника сборной Армении.Директор «нерадзурри» Вальтер Сабатини встретился с агентом футболиста Мино Райолой.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
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