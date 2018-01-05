Саакашвили заочно приговорили к 3 годам тюрьмы
5 января 2018 - 20:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции с территории Украины.
По мнению прокуратуры и суда, злостное превышение президентом служебных полномочий заключалось в помиловании высокопоставленных чиновников полиции в 2009 году. Те были осуждены за похищение сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.
Как установил суд, Михаил Саакашвили еще до приговора в 2006 году обещал этим полицейским скорую свободу в обмен на молчание о том, что приказ о похищении и избиении Сандро Гиргвлиани — молодой человек сбежал, упал в овраг и умер — поступил от высшего руководства МВД и ближайшего окружения самого президента. Гиргвлиани во время личной ссоры в Тбилисском баре в январе 2006 года, словесно оскорбил ближайших соратников Михаила Саакашвили по силовым структурам. Президентское помилование осужденным полицейским заключалось в сокращении тюремного срока вдвое. Затем они вышли на свободу по УДО.
Прокурора освистали в здании суда. Будет ли адвокат обжаловать решение инстанции, пока не известно, пишет «Коммерсантъ».
В конце октября Михаил Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину. Однако власти в Тбилиси могут столкнуться с массовыми протестными акциями сторонников Саакашвили.
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