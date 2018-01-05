Игроманию признают психическим расстройством в 2018 году

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена внести игроманию как психическое расстройство в международный список болезней, который будет опубликован в середине 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

«Игровое расстройство занесено в проект пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как пример поведения игроманов (компьютерных и видеоигр), которое характеризуется нарушением контроля над игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами деятельности, в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные последствия», — сообщил Язаревич, пишет РИА Новости.

По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства, описанная поведенческая схема, оказывающая влияние на личные, семейные, социальные, образовательные, профессиональные или иные области жизни пациента, должна наблюдаться у него как минимум в течение года.

Решение о внесении игрового расстройства в международный список классификаций болезней было принято после изучения различных свидетельств о подобном расстройстве и является консенсусным мнением экспертов. Оно позволит странам скорректировать свои решения в отношении здравоохранения и предотвращения нового заболевания, которое затрагивает пока небольшую часть любителей электронных игр, полагают в ВОЗ.

Сейчас в мире действует 10-я редакция Международной классификации болезней, разработанная Всемирной организацией здравоохранения. Одиннадцатая редакция МКБ будет опубликована в середине 2018 года.