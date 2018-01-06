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Трамп попросил у Сената США $18 млрд на стену на границе с Мексикой

Трамп попросил у Сената США $18 млрд на стену на границе с Мексикой
6 января 2018 - 17:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Сената США 18 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией.

План строительства рассчитан на 10 лет, он разработан в ходе дискуссии администрации Трампа и сенаторов по поводу пакета законов о миграции.

В частности, Белый дом планирует в 2018 году на сумму в 1,6 млрд долларов построить или заменить уже имеющееся заграждение на 118 км границы с Мексикой в штатах Техас и Калифорния. В 2019 году администрация Трампа предлагает потратить на проект такую же сумму, пишет Deutsche Welle.

Согласно расчетам погранично-таможенной службы, предоставленным по запросу сенаторов, до сентября 2027 года можно построить новое заграждение длинной 505 км и восстановить 651 км имеющегося забора. В общей сложности строительство новой стены, по данным службы, обойдется в 33 млрд долларов, 18 млрд из которых пойдут на само заграждение, 1 млрд долларов - на строительство дорог и 8,5 млрд долларов - на дополнительный персонал.

Строение стены на границы с Мексикой - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа,избранного президентом США в ноябре 2016 года.

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Deutsche Welle: Трамп назвал стоимость стены на границе с Мексикой
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