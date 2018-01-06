Трамп попросил у Сената США $18 млрд на стену на границе с Мексикой
6 января 2018 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Сената США 18 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией.
План строительства рассчитан на 10 лет, он разработан в ходе дискуссии администрации Трампа и сенаторов по поводу пакета законов о миграции.
В частности, Белый дом планирует в 2018 году на сумму в 1,6 млрд долларов построить или заменить уже имеющееся заграждение на 118 км границы с Мексикой в штатах Техас и Калифорния. В 2019 году администрация Трампа предлагает потратить на проект такую же сумму, пишет Deutsche Welle.
Согласно расчетам погранично-таможенной службы, предоставленным по запросу сенаторов, до сентября 2027 года можно построить новое заграждение длинной 505 км и восстановить 651 км имеющегося забора. В общей сложности строительство новой стены, по данным службы, обойдется в 33 млрд долларов, 18 млрд из которых пойдут на само заграждение, 1 млрд долларов - на строительство дорог и 8,5 млрд долларов - на дополнительный персонал.
Строение стены на границы с Мексикой - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа,избранного президентом США в ноябре 2016 года.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
В Карабахе сохранилась относительно спокойная обстановка в праздничные дни В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов
BBC об Армении: Символы и легенды первого в мире христианского государства Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских церквей, отличающаяся как от византийского православия, так и от римского католицизма
Моуринью: Я извинился перед Мхитаряном в присутствии всей команды По его словам, он подумал, что Маркус Рашфорд точно не забьет в этой игре, поэтому не стал терять время и выпустил Ромелу Лукаку
В HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается