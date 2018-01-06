BBC об Армении: Символы и легенды первого в мире христианского государства

PanARMENIAN.Net - Армения провозгласила христианство своей государственной религией еще в IV веке - в 301 году нашей эры. Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских церквей, отличающаяся как от византийского православия, так и от римского католицизма. Рождество здесь отмечают 6 января, рассказывает BBC в своей статье об Армении.

«Основателями своей церкви в Армении считают святых апостолов Фаддея и Варфоломея (которые здесь проповедовали и здесь же были преданы мученической смерти). Сегодня около 95% армян - христиане, и религиозная история страны живет в ее древних памятниках. Согласно легенде, первым патриархом (католикосом) Армянской апостольской церкви был святой Григорий Просветитель, который и обратил в христианство армянского царя Трдата III, сделавшего после этого христианство государственной религией.»,- говорится в статье.

Издание рассказывает о языческом храме Гарни, сохранившемся до наших дней, а также о христианских памятниках - Эчмиадзинском монастыре, местонахождении престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян, храме святой Гайане, монастыре Хор Вирап, монастырском комплексе Гегард, церквиСурб Зорац («Святое воинство»).

«Хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) считались символом спасения души - как живых, так и умерших. На территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый - со своим неповторимым узором»,- говорится в статье.