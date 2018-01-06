В Карабахе сохранилась относительно спокойная обстановка в праздничные дни
6 января 2018 - 20:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года установившаяся на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают контролировать оперативно-тактическую обстановку на передовой, четко нести боевое дежурство.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Последние новости
Трамп попросил у Сената США $18 млрд на стену на границе с Мексикой План строительства рассчитан на 10 лет, он разработан в ходе дискуссии администрации Трампа и сенаторов по поводу пакета законов о миграции
Моуринью: Я извинился перед Мхитаряном в присутствии всей команды По его словам, он подумал, что Маркус Рашфорд точно не забьет в этой игре, поэтому не стал терять время и выпустил Ромелу Лукаку
Игроманию признают психическим расстройством в 2018 году По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства, описанная поведенческая схема должна наблюдаться у него как минимум в течение года
Саакашвили заочно приговорили к 3 годам тюрьмы Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции с территории Украины