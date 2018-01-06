В Карабахе сохранилась относительно спокойная обстановка в праздничные дни

PanARMENIAN.Net - В период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года установившаяся на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают контролировать оперативно-тактическую обстановку на передовой, четко нести боевое дежурство.