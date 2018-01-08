Будущее Юры Мовсисяна в РСЛ туманно: Клуб подписал Альфредо Ортуньо

PanARMENIAN.Net - Американский футбольный клуб «Реал Солт-Лейк» объявил о подписании испанского форварда Альфредо Ортуньо. Подробности сделки не разглашаются.

Ожидается, что он присоединится к команде в предсезоне после получения международного сертификата на трансфер и визы, сообщает Salt Lake Tribune.

Такая инвестиция в форварда означает, что он, вероятно, сразу начнет играть за клуб, что поднимает вопрос о том, что РСЛ будет делать с армянским нападающим Юрой Мовсисяном - самым высокооплачиваемым игроком за всю историю клуба, пишет Fansided.

После того, как РСЛ возглавил тренер Майк Петке,игровое время Мовсисяна стало уменьшаться.

За время игры в составе РСЛ 30-летний игрок провел за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей.