Будущее Юры Мовсисяна в РСЛ туманно: Клуб подписал Альфредо Ортуньо
8 января 2018 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский футбольный клуб «Реал Солт-Лейк» объявил о подписании испанского форварда Альфредо Ортуньо. Подробности сделки не разглашаются.
Ожидается, что он присоединится к команде в предсезоне после получения международного сертификата на трансфер и визы, сообщает Salt Lake Tribune.
Такая инвестиция в форварда означает, что он, вероятно, сразу начнет играть за клуб, что поднимает вопрос о том, что РСЛ будет делать с армянским нападающим Юрой Мовсисяном - самым высокооплачиваемым игроком за всю историю клуба, пишет Fansided.
После того, как РСЛ возглавил тренер Майк Петке,игровое время Мовсисяна стало уменьшаться.
За время игры в составе РСЛ 30-летний игрок провел за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей.
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