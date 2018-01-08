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«Золотой глобус»: Гильермо дель Торо признан лучшим режиссером

«Золотой глобус»: Гильермо дель Торо признан лучшим режиссером
8 января 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В Лос-Анджелесе 7 декабря прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Лучшим режиссером по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы признан Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды» (The Shape of Water). За музыку к этому фильму награду получил французский композитор Александр Деспла, пишет Тhe New York Times.

Лучшей драмой стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

Лучшим актером драматического плана стал Гари Олдман за роль в картине «Темные времена». Лучшей актрисой названа Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Глобус за лучший драматический сериал получил «Рассказ служанки».

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