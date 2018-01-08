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Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
8 января 2018 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - 7 января, около 13:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

19 октября 2017 года, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р.

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