Иран: Экспорт газа в Грузию через Армению по-прежнему находится на повестке дня
8 января 2018 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Договор о поставках иранского газа в Грузию не исключается, и в случае достижения окончательной договоренности такие поставки можно будет осуществлять посредством частного сектора через территорию Армении. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана по газовым вопросам Ирана Хамид-Реза Араки, говоря о перспективах поставки иранского природного газа в Грузию.
По его словам, географическое положение Ирана позволяет стране экспортировать газ во многие страны, включая Грузию, пишет IRNA.
Экспорт газа в Грузию требует выполнения различных условий, включая согласие Армении, сказал чиновник, добавив, что необходимая инфраструктура и разумная цена также являются одними из факторов, необходимых для достижения этой цели.
В случае достижения договоренности между Тегераном, Ереваном и Тбилиси предприятия частного сектора могут закупать газ у Ирана и перепродавать его на территории Грузии.
Грузинская международная энергетическая корпорация в августе 2017 года подписала соглашение с Национальной иранской компанией по экспорту газа о ввозе 40 миллионов кубометров газа из Ирана.
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