Аронян - 4-й в обновленном рейтинге ФИДЕ
8 января 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает четвертое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за январь.
Текущий рейтинг Ароняна составляет 2797 очков, что на 8 пунктов ниже предыдущего показателя.
В сотню лучших из шахматистов Армении входят также Габриел Саргсян (67-е, 2677), Владимир Акопян (77-е, 2667) и Грант Мелкумян (97-е, 2654), сообщает пресс-служба НОКА.
В первую тройку входят Магнус Карлсен (Норвегия, 2834), Фабиано Каруана (США, 2811) и Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан, 2804).
У женщин Элина Даниелян занимает 54-е место (2413), Лилит Мкртчян – 85-е (2378).
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