В Азербайджане обобрали и оставили замерзать 104-летнюю гражданку РФ
8 января 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - На западе Азербайджана в преддверии Нового года нашли 104-летнюю женщину, которая замерзала на улицах города Геранбой.
По словам главы Общественного объединения помощи женщинам «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналовой, Мадина Алиева сообщила, что она 1914 года рождения и является гражданкой России.
Женщина утверждает, что выехала из Чечни для того, чтобы совершить паломничество в Ирак, но была обманута по дороге тремя попутчицами, которые и привезли ее в Азербайджан, украв при этом у нее 200 долларов США и золотые серьги, пишет РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен перевезти в Чечню найденную в Азербайджане и помещенную властями в приют 104-летнюю женщину, которая утверждает, что она чеченка родом из Дагестана.
Женщину в Баку навестили представители главы Чечни, приобрели ей все необходимое.
Ранее МВД Азербайджана сообщило, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летнюю Мадину Алиеву нашли в беспомощном состоянии на западе республики.
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