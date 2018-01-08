В Азербайджане обобрали и оставили замерзать 104-летнюю гражданку РФ

PanARMENIAN.Net - На западе Азербайджана в преддверии Нового года нашли 104-летнюю женщину, которая замерзала на улицах города Геранбой.

По словам главы Общественного объединения помощи женщинам «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналовой, Мадина Алиева сообщила, что она 1914 года рождения и является гражданкой России.

Женщина утверждает, что выехала из Чечни для того, чтобы совершить паломничество в Ирак, но была обманута по дороге тремя попутчицами, которые и привезли ее в Азербайджан, украв при этом у нее 200 долларов США и золотые серьги, пишет РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен перевезти в Чечню найденную в Азербайджане и помещенную властями в приют 104-летнюю женщину, которая утверждает, что она чеченка родом из Дагестана.

Женщину в Баку навестили представители главы Чечни, приобрели ей все необходимое.

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летнюю Мадину Алиеву нашли в беспомощном состоянии на западе республики.