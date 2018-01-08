// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Американский боксер армянского происхождения хочет оспорить титул чемпиона WBC

Американский боксер армянского происхождения хочет оспорить титул чемпиона WBC
8 января 2018 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирный боксерский совет (WBC) отдал приказ об окончательном поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе между американским профессиональным боксером армянского происхождения Ванесом Мартиросяном и Мацеем Сулецким из Польши.

Победитель поборется за звание чемпиона мира с нынешнем чемпионом Джермаллом Чарло, пишет Boxing Scene.

Мартиросян дважды оспаривал титул чемпиона мира в среднем весе в 2013 и 2016 годах и удерживал титул WBC Silver light в среднем весе с 2011 по 2012 год.

Ссылки по теме:
and held the WBC Silver light middleweight title from 2011 to 2012.
 Самое значимое
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower В результате пожара пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы
Власти Грузии переименовывает азербайджанские селения Мамедов отметил, что в отчете указано, что переименованию подвергаются в основном тюркские топонимы и гидронимы, и никоим образом эта политика не коснулось других национальных меньшинств
Начальник Главного штаба ВС РА: В проекте Минобороны «Я» примут участие 120 человек По его словам, вскоре будет объявлено, где солдаты будут проходить службу. Определено, что это будет приграничная часть
Историк: Исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипотношений Как отметил Давтян, Украина исторически всегда играла значимую роль в истории армянских диаспор