Американский боксер армянского происхождения хочет оспорить титул чемпиона WBC

PanARMENIAN.Net - Всемирный боксерский совет (WBC) отдал приказ об окончательном поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе между американским профессиональным боксером армянского происхождения Ванесом Мартиросяном и Мацеем Сулецким из Польши.

Победитель поборется за звание чемпиона мира с нынешнем чемпионом Джермаллом Чарло, пишет Boxing Scene.

Мартиросян дважды оспаривал титул чемпиона мира в среднем весе в 2013 и 2016 годах и удерживал титул WBC Silver light в среднем весе с 2011 по 2012 год.