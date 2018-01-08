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LG представила первый в мире сворачивающийся в рулон 65-дюймовый дисплей

LG представила первый в мире сворачивающийся в рулон 65-дюймовый дисплей
8 января 2018 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания LG Display представила прототип 65-дюймового OLED-дисплея, гибкого настолько, что может сворачиваться в рулон и в таком виде храниться.

Дисплей сворачивается в подставку, судя по всему, со встроенной аудиосистемой. В таком виде его удобно перевозить, да и просто при хранении свернутый экран занимает куда меньше места, пишет Ferra.ru.

Разрешение показанного экрана составляет 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).

Также к CES 2018 корейская компания представила первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: LG показала сворачивающийся в рулон 65-дюймовый OLED-дисплей
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