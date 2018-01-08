Шарапова вновь вошла в топ-50 лучших теннисисток мира

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-50 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова поднялась на 12 позиций и заняла 47-е место.

Лидером рейтинга остается румынка Симона Халеп. В тройку лучших также попали представительница Дании Каролина Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса, пишет Lenta.ru.

Шарапова 6 января проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Победительницей стала Халеп.

В конце апреля 2017 года россиянка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы она выпустила автобиографию, поступившую в продажу в сентябре.