Шарапова вновь вошла в топ-50 лучших теннисисток мира
8 января 2018 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-50 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Шарапова поднялась на 12 позиций и заняла 47-е место.
Лидером рейтинга остается румынка Симона Халеп. В тройку лучших также попали представительница Дании Каролина Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса, пишет Lenta.ru.
Шарапова 6 января проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Победительницей стала Халеп.
В конце апреля 2017 года россиянка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы она выпустила автобиографию, поступившую в продажу в сентябре.
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