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Брэд Питт хотел купить на аукционе право посмотреть «Игру престолов» с Дейнерис за $120.000

Брэд Питт хотел купить на аукционе право посмотреть «Игру престолов» с Дейнерис за $120.000
8 января 2018 - 15:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Актер Брэд Питт попытался купить право посмотреть один эпизод «Игры престолов» вместе с Эмилией Кларк на благотворительном аукционе, организованном Шоном Пенном. Аукцион прошел 6 января в Лос-Анджелесе.

Стартовая цена на лот, позволяющий посмотреть одну серию «Игры престолов» с актрисой, сыгравшей Дейнерис Таргариен, составила 20 тысяч долларов. Брэд Питт предложил 80 тысяч долларов, а затем сам же побил свою ставку, подняв ее до 90 тысяч, пишет Meduza со ссылкой на Variety.

Издание рассказывает, что во время аукциона кто-то в зале крикнул: «А Король Севера здесь?» Однако как раз в этот момент Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу, вышел в туалет. Вернувшись, он предложил присоединиться к компании Кларк — теперь лот предполагал просмотр «Игры престолов» сразу с двумя главными героями сериала.

После этого Питт поднял свою ставку до 120 тысяч долларов. Как рассказал источник US Weekly, актер уже радостно поднял руки, но тут его ставку перебил кто-то еще — неизвестный участник аукциона предложил 150 тысяч долларов. В итоге лот продали за 160 тысяч долларов (кому — не сообщается). Питт поддержал победителя аплодисментами.

Позже на аукционе Леонардо Ди Каприо предложил 80 тысяч долларов за картину американского художника Джоша Смита. Но его ставку перебила Эмилия Кларк, которая заплатила 90 тысяч долларов. На аукционе выставлялась еще одна работа Смита — она досталась Ди Каприо.

Всего в ходе аукциона было собрано несколько миллионов долларов. Их передадут некоммерческой организации J/P HRO, которая занимается помощью жителям Гаити.

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Meduza: Брэд Питт был готов заплатить 120 тысяч долларов за возможность посмотреть «Игру престолов» с Дейенерис. Но проиграл аукцион
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