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В Карабахе военнослужащие были ранены в ходе оказания помощи убитому азербайджанцами сослуживцу

В Карабахе военнослужащие были ранены в ходе оказания помощи убитому азербайджанцами сослуживцу
8 января 2018 - 16:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту убийства азербайджанскими ВС военнослужащего Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и ранения двух военнослужащих.

7 января, около 13:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.

На помощь раненному Чилингаряну поспешили старший лейтенант Е.Мусинян и военнослужащий срочной службы Д.Ванян, которые также получили ранения в результате стрельбы со стороны Азербайджана. Они госпитализированы, угрозы жизни нет.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту 13-му части 2-й статьи 104-й (убийство), по пунктам 1-му, 6-му и 13-му части 2-й статей 30-104 (совершение преступления по неосторожности – убийство), а также по пункту 4-му части 2-й статьи 185-й (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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