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Историк: Исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипотношений

Историк: Исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипотношений
8 января 2018 - 15:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2018 году исполняется 100-летсо дня установления украинско-армянских дипломатических отношений, которые берут свое начало в далеком 1918 году, когда функции Дипломатической миссии в Киеве де-факто выполнял Армянский комиссариат, а в Ереване действовало представительство Украины, возглавляемое Владимиром Гирченко. Об этом заявил глава комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян УкраиныДавид Давтян.

По его словам, 2018 год насыщен историческими и памятными датами, передает AnalitikaUA.net.

«Только в январе есть две значимые даты в истории украинско-армянских дипломатических отношений, о которых необходимо помнить. Это 7 января, когда в Киеве был сформирован Армянский военный комиссариат Украины, который позже трансформировался в Дипломатическую миссию Армении в Украине. По прибытии в Киев инициатор формирования Комиссариата Ашот Тонеян первым делом встретился с Михаилом Грушевским, который признал его полномочия», — рассказал он.

По мнению ученого, также важной датой является и 13 января, когда между Центральной Радой УНР и Армянским военным Комиссариатом Украины был подписан специальный договор, который стал первым официальным документом между двумя сторонами.

Как отметил Давтян, Украина исторически всегда играла значимую роль в истории армянских диаспор, где на протяжении более XI столетий существуют большие общины, которые в разные исторические периоды являлись крупными культурными и просветительскими центрами не только в контексте армянской диаспоры, но и мировой культуры.

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