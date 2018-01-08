Начальник Главного штаба ВС РА: В проекте Минобороны «Я» примут участие 120 человек

PanARMENIAN.Net - В ходе зимнего призыва в армию Армении впервые будет реализован один из проектов Минобороны РА в рамках концепции «Нация-армия». По состоянию на 30 декабря, по программе «Я» («Ес эм») на границу решили отправиться служить 120 призывников. Об этом заявил на брифинге начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян.

«Для участников проекта «Я» будет сформировано специальное подразделение. Они будут проходить службу отдельно на протяжении всего времени пребывания в рядах ВС, поскольку формат их службы отличается от службы других военнослужащих», - отметил Акопян, пишет Aysor.am.

По его словам, вскоре будет объявлено, где солдаты будут проходить службу. Определено, что это будет пограничная часть.

20 апреля 2017 года министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе форума «Нация-армия-2017» в рамках одноименной концепции представил 2 новых проекта – «Честь имею» и «Я». Идея проекта «Честь имею» заключается в привязке академической отсрочки к будущей офицерской службе. Второй проект – «Я» – рассчитан на призывников, которые захотят служить на передовой (это будет срочно-контрактная служба в три года с рядом условий). В частности, после прохождения 5 месячного учебного цикла, как это сейчас установлено в воинских частях, военнослужащие, которые несут боевое дежурство, приступят к службе в формате «1+1+2»: каждый месяц неделю они будут проводить дома, еще неделю – в воинской части, готовясь к боевому дежурству, остальные 2 недели – на передовой. По окончании службы на личный счет военнослужащего будут переведены 5 млн драмов, которые он может потратить на приобретение жилья (субсидированная ипотечная программа), куплю мини-фермы или сельхозтехники, а также на оплату стоимости учебы.