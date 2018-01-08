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Власти Грузии переименовывает азербайджанские селения

Власти Грузии переименовывает азербайджанские селения
8 января 2018 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии целенаправленно переименовывает тюркские топонимы на свои, и такая политика ведется последние семьдесят лет. Об этом сообщил глава Кавказского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Грузии, эксперт Эльбрус Мамедов.

По его словам, в декабре 2017 года в Европейском центре по вопросам национальных меньшинств был опубликован отчет под названием Nomen Est Omen? Naming and Renaming of Places in Minority Inhabited Areas in Georgia, автором которого является Мариа Диего Гордон.

Мамедов отметил, чтов отчете указано, что переименованию подвергаются в основном тюркские топонимы и гидронимы, и никоим образом эта политика не коснулось других национальных меньшинств и их топонимов, пишет Minval.az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан.

Эксперт считает, что все эти действия направлены против азербайджанской общины Грузии.

«Например, в 2010 году ряд чиновников из числа азербайджанцев, работающих в органах региональной власти (заместитель губернатора и представители в муниципальных органах власти Марнеульского района) ради своих шкурных интересов попросту одобрили изменение топонимов и фактически подписались под переименованием 19 сел. Только благодаря активности общественных организаций стало возможным приостановить этот процесс. При этом, информации о каком-либо измененном названии армянского села в регионе Самцхе Джавахети нет»,- отметил Мамедов.

По его словам, в Болниском районе в 1990-1991 годах село Абдаллы переименовано на Джавшаниани, село Арыхлы — на Нахидури, село Гочулу на Чапали.

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Minval.az: Власти Грузии меняют названия азербайджанских сел
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