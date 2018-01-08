В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 8 января загорелся небоскреб Trump Tower, в котором находится частное жилье президента США Дональда Трампа.

Как сообщила пожарная служба города, в результате пожара пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Здание загорелось примерно в 7 часов утра по местному времени (16.00 по Еревану). По данным СМИ, эвакуация из него не проводилась. Возгорание произошло на крыше из-за замыкания электропроводки.

Президента США Дональда Трампа в это время в здании не было, он находился в Белом доме. Трамп переехал жить в Вашингтон год назад, позднее за ним последовали его жена Мелания и сын Бэррон.