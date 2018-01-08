Ридли Скотт хочет снять еще один фильм «Бегущий по лезвию»

PanARMENIAN.Net - Ридли Скотт готов снять еще один фильм «Бегущий по лезвию». Об этом рассказал сам режиссер.

«У меня есть еще одна история, которую я готов развивать, так что, конечно, есть еще один (фильм), который нужно сделать наверняка», — сказал Скотт, пишет Lenta.ru со ссылкой на Digital Spy.

Как отмечает io9.gizmodo, лента «Бегущий по лезвию 2049», вышедшая в октябре 2017 года и ставшая сиквелом картины 1982 года, не оправдала ожиданий по сборам. Кроме того, создатели фильма говорили, что его сюжет не предполагает какого-либо продолжения.

Скотт был продюсером нового «Бегущего по лезвию», в оригинальном фильме он выступил режиссером. Действие сиквела, который снял канадец Дени Вильнев, происходит спустя 30 лет после событий первой картины.

Ожидалось, что лента Вильнева соберет в первые выходные проката около 50 миллионов долларов, однако по итогам уик-энда сборы составили около 33 миллионов.

По данным The Hollywood Reporter, убытки создателей «Бегущего по лезвию 2049» составили 80 миллионов долларов. Производство фильма обошлось в 150 миллионов долларов.