На некоторых дорогах Армении гололед и туман

PanARMENIAN.Net - 9 января, по положению на 10:00, на некоторых автодорогах в Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар и на перевале Варденяц местами образовалась гололедица. На трассе Ереван-Ерасх наблюдается туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.