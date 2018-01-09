На некоторых дорогах Армении гололед и туман
9 января 2018 - 10:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 января, по положению на 10:00, на некоторых автодорогах в Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
На автодороге Сотк-Карвачар и на перевале Варденяц местами образовалась гололедица. На трассе Ереван-Ерасх наблюдается туман.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
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