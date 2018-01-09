СМИ: Запущенный SpaceX секретный спутник разбился
9 января 2018 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в ночь на 8 декабря ракетой-носителем Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Falcon 9 стартовала в ночь на 8 декабря. Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Но выйти на расчетную орбиту ракета не смогла.
В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства. В SpaceX отказались комментировать случившееся.
Это был первый запуск ракеты компании SpaceX в 2018 году. В ноябре 2017-го в компании говорили, что в нынешнем году планируют совершить около 30 стартов.
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