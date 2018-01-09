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Граждане Армении смогут путешествовать без визы в рекордное количество стран в 2018 году

Граждане Армении смогут путешествовать без визы в рекордное количество стран в 2018 году
9 января 2018 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - В Индексе паспортов 2018 Армения поднялась на две строчки, заняв 76-е место с возможностью посещать без визы 59 стран мира.

Ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

В 2018 году Армения делит 76-е место с Киргизией. Армяне могут посещать без визы 59 стран мира. Это лучший показатель за последние годы (58 стран в 2017-м году, 57 – в 2016-м, 52 – в 2015-м). В 2017 году страна занимала 78-е место в рейтинге.

Страны-соседи Армении разместились в Индексе паспортов следующим образом: Россия – 48-е место, Турция – 50-е, Грузия – 53-е, Казахстан – 65-е, Азербайджан - 72-е место. Грузия существенно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Если говорить о странах, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, то самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии (174 страны). Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта – 8-10 млн евро. Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере 1-2 млн евро, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно. Среди карибских стран с инвестиционными программами самым мобильным паспортом является паспорт Сент-Китса и Невиса с безвизовым доступом в 139 стран мира.

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).Компания Henley & Partners — международный лидер в сфере планирования местожительства.

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