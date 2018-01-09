В Испании признанный мертвым человек очнулся в морге за несколько часов до вскрытия
9 января 2018 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Заключенный в испанской тюрьме очнулся в больничном морге, где он оказался после того, как три медика констатировали его смерть.
Гонсало Монтойя Хименес отбывал срок в тюрьме в провинции Астурия на севере Испании. Он пришел в себя за несколько часов до того, как судмедэксперты должны были приступить к вскрытию тела, пишет BBC со ссылкой на испанские СМИ.
По словам членов его семьи, на теле Хименеса уже были метки, которые наносятся перед аутопсией.
«Его подготовили к вскрытию», - рассказали они в интервью местной газете La Voz de Asturias.
Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в городе Овьедо. Предположительно, у Хименеса случился приступ каталепсии, сообщили в больнице испанскому телеканалу Telecinco.
При каталепсии у человека замедляются жизненно важные функции до такой степени, что иногда может показаться, что он мертв. Но официального подтверждения диагноза пока не прозвучало.
Несостоявшуюся смерть сертифицировали три медика, работающие в тюрьме. Они распорядились, чтобы тело заключенного было доставлено в морг института судебной медицины в Овьедо для дальнейшего осмотра и установления причин смерти.
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