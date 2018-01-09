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Армянские борцы греко-римского стиля возглавляют рейтинговую таблицу UWW

Армянские борцы греко-римского стиля возглавляют рейтинговую таблицу UWW
9 января 2018 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал обновленную рейтинговую таблицу. В новом списке греко-римской борьбы сразу два армянских борца занимают первую строчку.

В весовой категории 98 кг рейтинговую таблицу возглавляет чемпион Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и Европы Артур Алексанян, а в весе 80 кг - Максим Манукян.

Место в двадцатке лучших борцов греко-римского стиля нашли также Карен Асланян (66 кг, 5-е место), Карапет Чалян (75 кг, 10-е место), Артур Шагинян (85 кг, 13-е место), сообщает пресс-служба НОКА.

В вольной борьбе на несколько пунктов поднялись Георгий Кетоев (97 кг) и Леван Берианидзе (125 кг). Сейчас Кетоев четвертый а Берианидзе - третий.

В числе двадцати лучших также находятся Гарик Барсегян (57 кг, 11-е место), Володя Франгулян (61 кг, 19-е место), Григор Григорян (74 кг, 12-е место).

Франгулян во второй половине 2017 года поменял весовую категорию и сейчас выступает в весе 65 кг.

С 2018 года в борьбе будут применяться новые правила: взвешивание будет проходить два дня, добавились новые весовые категории, произошли и другие изменения.

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