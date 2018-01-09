Во Франции началось расследование против Apple
9 января 2018 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Франции открыто расследование против компании Apple в связи с намеренным замедлением скорости работы смартфонов iPhone. Как стало известно 8 января, дело находится в ведении французского ведомства по защите прав потребителей, которое относится к национальному министерству экономики.
Apple подозревается в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, что по французским законам является наказуемым деянием. Расследование займет несколько месяцев. IT-гиганту грозит штраф в размере до 5% годового оборота, однако дело не обязательно будет доведено до суда. Представители Apple во Франции пока не дали своих комментариев, пишет Deutsche Welle.
Ранее в декабре 2017 года несколько жителей США подали на Apple в суд, после того как компания подтвердила намеренное снижение производительности старых iPhone. Они обвинили Apple «во вводящем в заблуждение, аморальном и неэтичном» поведении. После этого компания принесла извинения за то, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. В заявлении сказано, что производительность старых моделей замедлялась «динамически», чтобы избежать внезапных отключений телефона, связанных со снижением мощности литий-ионного аккумулятора.
По словам представителей Apple, одни пользователи не заметили разницы в связи с изменениями, однако другие столкнулись с медленной работой программ. В качестве компенсации в Apple снизили цену для негарантийной замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей.
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