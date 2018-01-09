Telegram выпустит собственную криптовалюту весной 2018 года
9 января 2018 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Мессенджер Telegram Павла Дурова запустит свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года.
Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов). По оценке TechCrunch, мессенджер привлечет 3-5 миллиардов долларов. Интерес к ICO проявляют крупные инвесторы, в том числе Mail.Ru Group. В компании не ответили на запрос издания, пишет Lenta.ru.
Блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network (TON), она сделает безопасными платежи пользователей, а также другие операции. В четвертом квартале 2018-го предполагается запуск электронного кошелька, через который можно будет переводить как криптовалюту, так и обычные деньги.
Как отмечает TechCrunch, собственная криптовалютная экономика Telegram и переход на децентрализованный блокчейн также позволит мессенджеру избежать давления властей разных стран.
О планах запустить TON бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал в декабре 2017 года. По его словам, это решит в том числе задачу монетизации мессенджера.
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