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Telegram выпустит собственную криптовалюту весной 2018 года

Telegram выпустит собственную криптовалюту весной 2018 года
9 января 2018 - 14:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Мессенджер Telegram Павла Дурова запустит свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года.

Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов). По оценке TechCrunch, мессенджер привлечет 3-5 миллиардов долларов. Интерес к ICO проявляют крупные инвесторы, в том числе Mail.Ru Group. В компании не ответили на запрос издания, пишет Lenta.ru.

Блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network (TON), она сделает безопасными платежи пользователей, а также другие операции. В четвертом квартале 2018-го предполагается запуск электронного кошелька, через который можно будет переводить как криптовалюту, так и обычные деньги.

Как отмечает TechCrunch, собственная криптовалютная экономика Telegram и переход на децентрализованный блокчейн также позволит мессенджеру избежать давления властей разных стран.

О планах запустить TON бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал в декабре 2017 года. По его словам, это решит в том числе задачу монетизации мессенджера.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Telegram выпустит криптовалюту Gram весной 2018 года
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