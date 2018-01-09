СМИ: Гаэль Андонян может зимой покинуть марсельский «Олимпик»

PanARMENIAN.Net - Французский и армянский футболист, защитник марсельского «Олимпика» и сборной Армении Гаэль Андонян может зимой 2018 года покинуть французский клуб.

Как отмечают французские СМИ, футболист в числе четырех игроков, которые возможно покинут клуб во время зимнего трансферного окна.

Андонян может в другом клубе может иметь больше игрового времени, пишет Foot Mercato.

По данным другого СМИ, четверых футболистов уже предупредили о том, что они могут покинуть клуб, но пока не сообщается, куда они перейдут.

Андонян присоединился к французскому клубу в 2014 году. 26 февраля 2015 года президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян заявил, что Андонян прибудет в Ереван 21 марта 2015 года, получит армянское гражданство и официально присоединится к сборной Армении. Андонян дебютировал в сборной 29 марта 2015 года в отборочном матче Евро 2016 против сборной Албании (1:2).