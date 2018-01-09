Сотрудники МККК посетили содержащихся в Азербайджане граждан Армении
9 января 2018 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители Международного комитета красного креста (МККК) встретились ссодержащимися в Азербайджане двумя гражданами Армении.
Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, в декабре представители структуры посетили лиц, которые содержатся у азербайджанской стороны, пишет АПА.
«Мы продолжаем регулярно посещать лиц, задержанных в результате конфликта. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями»,- отметила она.
В настоящее время в Азербайджане содержатся двое граждан Армении - Арсен Багдасарян и Завен Карапетян, которого азербайджанские источники называют Завер Карапетян.
21 июня Минобороны Азербайджана распространило информацию «о попытке диверсии со стороны армянских сил и пленении армянского военнослужащего на армяно-азербайджанской границе». Однако в Вооруженных силах РА Завен Карапетян не служил в связи с проблемами со здоровьем (умственная отсталость), и в соответствии с приказом министра обороны от 24.12.1993 года был освобожден от службы в армии. Он вел бродяжнический образ жизни, не имея постоянного места жительства. Согласно полученным данным, он подрабатывал пастухом и за определенную плату ухаживал за скотиной в различных районах Армении. Карапетян избегал общения с людьми, был замкнутым и проблемы с умственным развитием были явными.
Арсен Баьдасарян, по версии Минобороны Азербайджана, был взят в плен 26 декабря 2014 года при попытке «диверсии». Армия обороны НКР отрицает попытку диверсии. Согласно сообщению АО НКР, Багдасарян, будучи контрактным военнослужащим, неоднократно самовольно покидал часть, по причине чего и был временно отстранен от службы, по решению командования. Азербайджанская сторона, однако, не отказывается от версии «задержанного диверсанта».
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