Сирия обвинила Израиль в трех ракетных атаках за ночь
9 января 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Израиль в ночь на 9 января трижды атаковал сирийскую территорию с применением авиации и ракет «земля-земля», сообщило командование вооруженных сил Сирии.
В сообщении говорится, что сначала израильские самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ливана, выпустили ракеты по району аль-Кутаифа близ Дамаска, и сирийским ПВО удалось подбить один из самолетов, пишет Deutsche Welle.
После этого Израиль выпустил ракеты «земля-земля» с оккупированных Голанских высот, но сирийские войска сбили их. Впоследствии Израиль выпустил со своей территории по Сирии еще четыре ракеты. Одна из этих ракет была сбита, однако остальные разорвались на территории сирийских военных объектов, причинив материальный ущерб, отметили в сирийском командовании.
Израильский военный представитель отказался комментировать сообщение Сирии. Несмотря на то, что командующий ВВС Израиля в августе 2017 года признал, что израильская авиация бомбила Сирию около ста раз, представители Израиля обычно отказываются подтвердить или опровергнуть подобные сообщения.
Израиль обещал не позволить Ирану использовать территорию Сирии для создания баз или передачи высокотехнологичного оружия ливанскому радикальному движению «Хезболлах», которое уже на протяжении шести лет помогает сирийской армии воевать против противников режима в Дамаске.
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