// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Карен Григорян победил в международном шахматном турнире «Лаос Опен»

Карен Григорян победил в международном шахматном турнире «Лаос Опен»
9 января 2018 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Карен Григорян стал победителем международного турнира «Лаос Опен».

Он набрал 7.5 очков из 9-и возможных и единолично занял первое место, пишет Chess.am.

Григорян одержал 6 побед и имел 3 ничьи. Второе и третье места заняли представители Вьетнама.

В турнире приняли участие 68 шахматистов из 15 стран, в числе которых 4 гроссмейстера и 4 международных мастера.

 Самое значимое
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Азербайджане каждые 39 из 100.000 человек страдают туберкулезом По данным, в стране наблюдается статистика снижения показателей болезни. Отмечено, что еще в 2010 году эта статистика составляла 53 случая на 100 тысяч человек
Модный дом Versace недоволен сериалом о смерти Джанни Версаче (видео) Семья Версаче также заявила, что «не одобрила книгу, на которой частично построен сюжет сериала, и не принимала участия в создании сценария
Распространение обновлений Windows приостановлено: Пользователи жалуются на работу компьютеров В техподдержку компании стали писать многочисленные владельцы компьютеров, работающих на базе процессоров AMD
Сирия обвинила Израиль в трех ракетных атаках за ночь Сначала израильские самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ливана, выпустили ракеты по району аль-Кутаифа близ Дамаска, и сирийским ПВО удалось подбить один из самолетов