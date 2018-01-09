Карен Григорян победил в международном шахматном турнире «Лаос Опен»
9 января 2018 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Карен Григорян стал победителем международного турнира «Лаос Опен».
Он набрал 7.5 очков из 9-и возможных и единолично занял первое место, пишет Chess.am.
Григорян одержал 6 побед и имел 3 ничьи. Второе и третье места заняли представители Вьетнама.
В турнире приняли участие 68 шахматистов из 15 стран, в числе которых 4 гроссмейстера и 4 международных мастера.
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