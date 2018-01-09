Неймар - самый дорогой футбоист мира, а Роналду выбыл из топ-10
9 января 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
По данным исследования, нападающий ПСЖ Неймар стал самым дорогим игроком. 25-летний бразилец оценен в 213 миллионов евро. На втором месте расположился аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона). На третьем месте — форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).
Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2017 году располагался на седьмой строчке, однако в новом рейтинге занимает лишь 49-е место. Стоимость португальца составляет 80,4 миллиона евро, пишет Lenta.ru.
При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция и длительность контракта.
В ноябре 2017 года СМИ сообщали, что Неймар, перешедший в ПСЖ летом 2017-го, зарабатывает больше, чем 1693 футболистки чемпионатов Франции, Германии, Англии, США, Швеции, Австралии и Мексики. За пять лет действия контракта бразилец заработает 150 миллионов евро.
17 октября 2017-го Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 77 миллионов евро.
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